«Мы у себя дома вообще-то, чего они лезут?» Экс-игрок СКА — о решении ИИХФ по Федотову

Бывший игрок СКА, судья всесоюзной категории Константин Меньшиков прокомментировал решения Международной федерации хоккея по поводу вратаря ЦСКА Ивана Федотова, согласно которым ИИХФ дисквалифицировала его на четыре месяца, а армейскому клубу запрещены международные трансферы в течение года.

«Ситуация очень непростая и интересная. Федотов должен был отслужить в армии. Что тут можно сказать? Такие законы, он молодой «бычок», должен отдать долг родине, как и остальные. Формально контракт с «Филадельфией» он не исполнял, деньги не получал. Значит, договор должен быть разорван. И ЦСКА руководствовался этой логикой, когда заключил с Федотовым новый контракт.

А с какой стати вмешалась Международная федерация хоккея? Мы что, участвуем в чемпионате мира? Нас, одну из лучших хоккейных держав, метёлкой выгнали из хоккейной семьи. И не спрашивали, что и как. А у нас 150 миллионов людей в России, и все любят хоккей. Мы же деньги ИИХФ платим, взносы. Если они считают, что Россия им не нужна, – всё, гудбай, зачем с ними иметь дела? Задача Международной федерации хоккея – проводить соревнования, а не указывать, какой стране как поступать.

Если Федотов мечтает играть в НХЛ? Зачем тогда заключал контракт с ЦСКА? Вы поймите, он в армии служил, сейчас всё поменялось. Какие обязательства у него перед «Филадельфией»? Может, он в армии пальцы потерял или ему ногу отстрелили — и что, они его возьмут в НХЛ? ЦСКА прав, что подписал с вратарём контракт. Мы у себя дома вообще-то, чего они лезут? Я видел, как Иван играл за команду Военно-морского флота на первенстве Вооружённых сил России в Питере. Ещё думаю: что за парень в воротах? Как будто щит поставили, ничего туда не проходит. Мне говорят: это Федотов! Отличный вратарь, должен играть за ЦСКА. А ИИХФ не надо слушать, она нам теперь не указ», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».