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ИИХФ ждёт от ЦСКА мотивировочную часть апелляции по ситуации с Иваном Федотовым

ИИХФ ждёт от ЦСКА мотивировочную часть апелляции по ситуации с Иваном Федотовым
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ЦСКА должен в течение ближайших двух недель дней прислать в Международную федерацию хоккея мотивировочную часть своей апелляции на отстранение вратаря Ивана Федотова от игр международных и национальных турниров, а также на запрет клубу осуществлять международные трансферы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В ИИХФ было направлено уведомление об апелляции. У ЦСКА есть 14 дней на отправление её мотивировочной части», — рассказал источник 19 августа.

Напомним, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что московский ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова 18 августа. Ранее федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.

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