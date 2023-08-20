ИИХФ ждёт от ЦСКА мотивировочную часть апелляции по ситуации с Иваном Федотовым

ЦСКА должен в течение ближайших двух недель дней прислать в Международную федерацию хоккея мотивировочную часть своей апелляции на отстранение вратаря Ивана Федотова от игр международных и национальных турниров, а также на запрет клубу осуществлять международные трансферы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«В ИИХФ было направлено уведомление об апелляции. У ЦСКА есть 14 дней на отправление её мотивировочной части», — рассказал источник 19 августа.
Напомним, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что московский ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова 18 августа. Ранее федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.
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