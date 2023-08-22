Назаров: судьба Федотова будет решаться в больших кабинетах. Запасаемся попкорном

Известный тренер Андрей Назаров высказался о ситуации вокруг голкипера ЦСКА Ивана Федотова, отметив, что его судьба будет решена вышестоящими людьми.

«Мы видим, что ситуация вокруг Ивана Федотова разрастается и становится всё интереснее. ЦСКА можно поставить пять баллов за раскрутку и активность в плане защиты своего хоккеиста. Иван сейчас – главная звезда не только в КХЛ, но и в ближайшем зарубежье. О нём говорят и пишут буквально везде. Не обсуждает Федотова только ленивый. Вместе с вратарём обсуждают и сам клуб.

Мы все понимаем, что судьба Ивана будет решаться в больших кабинетах. Вишенкой на торте должен стать матч за Кубок Открытия 1 сентября, в котором ЦСКА с Федотовым в воротах должен сыграть с «Ак Барсом». Эту игру будут смотреть во всём мире и пристально следить за Иваном. Думаю, ЦСКА добьётся этого. Кстати, по популярности Федотов, наверное, уже вошёл в топ-10 хоккеистов НХЛ, при этом не сыграв ни одного матча за океаном. Запасаемся попкорном и следим за развитием ситуации. Мы все фанаты хоккея, хоккей – это наша жизнь», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.