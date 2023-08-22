Спортивный юрист: «Филадельфия» может обратиться в суд с иском к ЦСКА

Спортивный юрист Валерий Федореев рассказал, что «Филадельфия Флайерз» может обратиться в суд с иском к ЦСКА из-за ситуации с голкипером Иваном Федотовым.

«Ещё интересный момент: в регламенте ИИХФ написано, что спортивные санкции не запрещают клубам обращаться в иные органы и суды для компенсации своих расходов. То есть теоретически клуб НХЛ мог бы обратиться и в американский суд с иском против ЦСКА в целях возмещения финансовых потерь в связи с тем, что Федотов за них не играет. Другое дело, что, если такой иск даже возможен, то заставить исполнить такое решение на территории России было бы почти невозможно», — цитирует Федореева «Газета.Ru».

Ранее Федореев заявил, что ЦСКА может быть лишён звания чемпиона России, если дисквалифицированный Международной федерацией хоккея голкипер Иван Федотов сыграет в новом сезоне КХЛ.