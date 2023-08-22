Пашков: история Федотова идёт во вред ЦСКА, КХЛ и всему хоккею России

Тренер и вратарь сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал, как история с контрактом голкипера Ивана Федотова может отразиться на российском хоккее.

«Мое мнение: история Федотова идёт во вред ЦСКА, КХЛ, всему нашему хоккею. И первая часть этого марлезонского балета, когда вратарь оказался не в «Филадельфии», а в армии, и тем более вторая, когда он вместе с клубом получил дисквалификации от ИИХФ.

Сейчас всё своё внимание нам надо уделить именно хоккею. А вы хотите его рекламировать через историю Федотова, которая к игре не имеет никакого отношения и, наоборот, ей вредит. С этой точки зрения настораживает молчание КХЛ. Если не хотим разменять хоккей на скандалы, то по ситуации с Федотовым лига должна не тянуть резину, а сформулировать чёткую позицию. От ФХР мы её получили, теперь дело за КХЛ.

Меня удивляет, что ЦСКА, который обычно принимает ответственные решения и в частности собрал чемпионскую команду, залез в этот скандал. И меня ещё больше удивляет, что он не спешит из него выбраться.

Считаю, что ЦСКА надо брать инициативу и искать компромиссы с «Филадельфией». В нынешней ситуации, когда ИИХФ так себя ведёт, нужно сохранить адекватные отношения хотя бы с НХЛ.

Сейчас нам нужно прекращать дрязги, меньше всего нужен раздрай внутри нашего хоккея. Иначе вернёмся в девяностые годы, когда потеряли своё лидерство и стали середняками. Расхлёбываем это до сих пор!», — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее спортивный юрист Валерий Федореев рассказал, какие санкции могут ждать Федерацию хоккея России, если голкипер Иван Федотов сыграет за ЦСКА в КХЛ.