Пашков: история Федотова идёт во вред ЦСКА, КХЛ и всему хоккею России

Тренер и вратарь сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал, как история с контрактом голкипера Ивана Федотова может отразиться на российском хоккее.
«Мое мнение: история Федотова идёт во вред ЦСКА, КХЛ, всему нашему хоккею. И первая часть этого марлезонского балета, когда вратарь оказался не в «Филадельфии», а в армии, и тем более вторая, когда он вместе с клубом получил дисквалификации от ИИХФ.
Сейчас всё своё внимание нам надо уделить именно хоккею. А вы хотите его рекламировать через историю Федотова, которая к игре не имеет никакого отношения и, наоборот, ей вредит. С этой точки зрения настораживает молчание КХЛ. Если не хотим разменять хоккей на скандалы, то по ситуации с Федотовым лига должна не тянуть резину, а сформулировать чёткую позицию. От ФХР мы её получили, теперь дело за КХЛ.
Меня удивляет, что ЦСКА, который обычно принимает ответственные решения и в частности собрал чемпионскую команду, залез в этот скандал. И меня ещё больше удивляет, что он не спешит из него выбраться.
Считаю, что ЦСКА надо брать инициативу и искать компромиссы с «Филадельфией». В нынешней ситуации, когда ИИХФ так себя ведёт, нужно сохранить адекватные отношения хотя бы с НХЛ.
Сейчас нам нужно прекращать дрязги, меньше всего нужен раздрай внутри нашего хоккея. Иначе вернёмся в девяностые годы, когда потеряли своё лидерство и стали середняками. Расхлёбываем это до сих пор!», — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее спортивный юрист Валерий Федореев рассказал, какие санкции могут ждать Федерацию хоккея России, если голкипер Иван Федотов сыграет за ЦСКА в КХЛ.
- 22 августа 2023
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