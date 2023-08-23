Плющев — о ситуации с Федотовым: руководство ЦСКА рассчитывало на наше авось

Известный российский тренер Владимир Плющев в дисквалификации голкипера ЦСКА Ивана Федотова винит руководство армейского клуба, которое, по его мнению, плохо сработало и понадеялось на «авось», что и привело к текущей ситуации.

«Могу сказать, что всю эту ситуацию можно было разрулить гораздо раньше, если бы руководители ЦСКА по какой-то причине не посчитали, что всё на их стороне. Думаю, что при личных встречах они разрулили бы эту ситуацию. Тем более что в «Филадельфии» сейчас вратарская линия более- менее укомплектована, и можно было достичь компромисса. По крайней мере, на год-два с последующей пролонгацией.

Второй вопрос, что руководству ЦСКА деваться, в общем-то, и некуда. Они поставили Ивана Федотова в такую ситуацию – он ни туда и ни сюда не может. Единственное, что, конечно, надо ему идти до конца. Что же, парень из-за их головотяпства страдать теперь должен? Что касается обострений. Конечно, обострять не надо было. Но ещё раз говорю, это можно было предвидеть. Если бы люди просчитывали ситуацию, то, наверное, этого бы не было. А если они рассчитывают на наше авось… Ну, так не бывает.

Не могу рассуждать, слабый или не слабый. Но я считаю, что в этой ситуации они сработали безграмотно и не продумали её до конца. Всё-таки у них есть и положительные моменты – команда два года подряд выигрывает Кубок Гагарина.

Другой вопрос, что люди на тех позициях, которые должны были осуществлять эту работу, – спортивные дипломаты. Они должны предвидеть, предвосхищать и уметь договариваться. Но, к сожалению, в рядах руководства клуба таких дипломатов не нашлось. Можно было достичь определённых компромиссов. У «Филадельфии» сейчас нет такого кризиса во вратарской линии», — цитирует Плющева «Татар-Информ».

Напомним, помимо четырёхмесячной дисквалификации Федотова, клуб ЦСКА был наказан запретом на международные трансферы сроком на один год. Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что голкипер будет играть, несмотря на запреты со стороны ИИХФ.