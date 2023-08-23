Плющев: Федотов не обозначил чёткую позицию, ждал, когда всё само разрешится

Известный российский тренер Владимир Плющев считает, что голкипер ЦСКА Иван Федотов никак не обозначил свою чёткую позицию в ситуации с его дисквалификацией ИИХФ.

«В НХЛ пошли на принцип, потому что считают, что они правы. И видите, ИИХФ их поддержала. С другой стороны, я тоже не понимаю, как можно было пролонгировать контракт без желания Федотова? Тем более что они ему деньги не выплачивали. Он по личным обстоятельствам мог заявить, мол, «я передумал, и с учетом той ситуации, которая сложилась, считаю, что мне лучше отработать в ЦСКА ещё год или два».

Тут и Федотов занял непонятную позицию. Он никаких заявлений не сделал, чёткой позиции не обозначил. Если бы он сказал после демобилизации, что я передумал, я не поеду… Но под лежачий камень вода не течёт. Любые вопросы надо уметь разрешать, а не ждать, когда всё само разрешится», — цитирует Плющева «Татар-Информ».

Напомним, помимо четырёхмесячной дисквалификации Федотова, клуб ЦСКА был наказан запретом на международные трансферы сроком на один год. Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что голкипер будет играть, несмотря на запреты со стороны ИИХФ.