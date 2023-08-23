Крикунов: ЦСКА нужно отпускать Федотова или договариваться с «Филадельфией» об аренде

Экс главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов оценил ситуацию дисквалифицированного ИИХФ вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что Международная хоккейная федерация откроет в отношении ЦСКА дисциплинарное дело, если Федотов будет играть с 1 сентября.
«Выпустят ли Федотова на лёд в составе ЦСКА и последуют ли за это санкции? Я не знаю. Там же, наверное, есть регламент. В регламенте всё прописано, что они могут сделать. Но надо как-то искать мирное решение. Или Федотова отпускать, или ЦСКА должен договориться с «Филадельфией», чтобы они отдали им его в аренду. Может быть, даже на полгода. Он бы тут поиграл, потом они его туда отправили, а за полгода ЦСКА нашёл бы себе вратаря. Надо искать какой-то компромисс. Вопросы лучше решать мирным путём. Уже поборолись, но не получается, так надо мириться.
Они уже сказали, что они забанят ЦСКА и не дадут ни одного игрока купить. А дальше вообще непонятно, что будет. Хорошо, пока ЦСКА, так ещё и другие клубы могут пострадать. Целиком КХЛ не забанят? Лигу-то, наверное, нет, не могут из-за одного игрока. Хотя тут сейчас всё могут. Они и так нас уже везде от всего отцепили. Что они ещё могут сделать? Запретить играть в Беларуси, что ли?
Не запретят ли международные трансферы в КХЛ? Ну это они могут сделать. Я лично этого не особенно боюсь. Ну будут наши ребята играть. Я играл в Советском Союзе. У нас не было никаких легионеров, и мы ехали играть с НХЛ как на отдых. Мы знали, что мы их по-любому обыграем, и не боялись ничего. Я не думаю, что это так страшно будет. Больше наших молодых парней будут играть. Есть Беларусь, Казахстан, есть ребята, которые будут играть», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.
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