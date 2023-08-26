ИИХФ может снять с ЦСКА очки и наложить штраф из-за нарушения условий отстранения Федотова

Международная федерация хоккея может снять очки с ЦСКА в КХЛ в случае нарушения условий отстранения вратаря Ивана Федотова, сообщает РИА «Новости Спорт».
Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на четыре месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вратаря вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации и собирается заявить в состав Федотова на матч открытия нового сезона КХЛ с «Ак Барсом».
По сообщениям источника, если Федотов будет участвовать в матчах КХЛ в течение срока дисквалификации, ИИХФ может лишить ЦСКА набранных в чемпионате очков и наложить на клуб штраф в размере от 150 тысяч швейцарских франков за каждый матч, на который хоккеист будет заявлен в указанный период.
Также Международная федерация хоккея может вынести индивидуальные санкции в отношении руководителей КХЛ и ФХР.
Кроме того, ИИХФ, возможно, запретит всем клубам КХЛ осуществлять международные трансферы, как это произошло в случае с ЦСКА. Ещё одним наказанием может стать дополнительная дисквалификация Федотова на более длительный срок.
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