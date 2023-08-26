Назаров: в ИИХФ хорошо устроились: указывают, как жить России, вытирая ноги о наш хоккей

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал возможные санкции со стороны ИИХФ к ЦСКА и вратарю армейского клуба Ивану Федотову, в случае нарушения условий дисквалификации голкипера.
«Похоже, пришла очередная методичка из ИИХФ от нашего пиренейского ослика Люка. Он хочет запугать Россию: якобы на ЦСКА и Федотова, в случае участия Ивана в чемпионате КХЛ, будет наложено огромное количество санкций: лишение очков, штраф в размере от 150 тысяч швейцарских франков за каждый матч, на который будет заявлен Федотов, различные индивидуальные санкции на официальных лиц, запрет на международные трансферы и многое другое. Чего там только не наговорили!
Забыли добавить, что, наверное, всем российским хоккеистам сломают клюшки, срежут шнурки на коньках, а также растопят лёд на всех московских аренах. А если серьёзно, то нам нужно ориентироваться на себя и на развитие отечественного хоккея, а не идти на поводу и потакать тем, кто выбросил наш спорт с международной арены. В ИИХФ хорошо устроились: указывают нам, как жить, параллельно вытирая ноги об наш любимый российский хоккей», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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