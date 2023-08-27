Джемел Смит рассказал о первом матче за минское «Динамо»

Канадский нападающий минского «Динамо» Джемел Смит подвёл итоги товарищеского матча с «Адмиралом» (4:1) и рассказал о взаимодействии с партнёрами. В этой игре он забросил одну из шайб команды из Беларуси.

«В начале матча немного волновался. Всё-таки первая игра в новой команде. Но парни, с кем играл в одном звене, сделали всё, чтобы мне помочь. Мы общались, друг другу подсказывали. Егор Игнатенко и Сэм Энас хорошо понимают игру. У Сэма классный бросок, игра на пространстве, Егор – надёжный и умный хоккеист.

Мой гол? Все получилось просто: получил шайбу от партнера и бросил. Стиль нашей игры мне понравился. Надо действовать надёжно, в то же время ты можешь быть собой, используя свои сильные стороны.

Чувствовал поддержку болельщиков, они придавали энергию. Жду, когда смогу сыграть в официальном матче на большой «Минск-Арене». Знаю, что поддержка будет невероятная», — приводит официальный сайт минского «Динамо» слова Смита.