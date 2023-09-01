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ЦСКА — «Ак Барс». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Морозов: ФХР не противодействовала заявке Федотова. Они получили бумаги из Генпрокуратуры

Морозов: ФХР не противодействовала заявке Федотова. Они получили бумаги из Генпрокуратуры
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал включение голкипера Ивана Федотова в заявку на сезон КХЛ.

«Федотов будет играть и дальше? Мы говорим о конкретном сегодняшнем матче. Заявит ли ЦСКА его на следующие матчи — это решение их тренерского штаба. Но, конечно, он доступен для участия в матчах. Я же уже всё объяснил.

Наше решение согласовано с ФХР? ФХР не противодействовала заявке игрока на сезон. ФХР также получила все бумаги из Генпрокуратуры РФ», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 1 сентября, откроется сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между ЦСКА и «Ак Барсом».

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