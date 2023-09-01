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ЦСКА — «Ак Барс». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Каменский: нас и так уже отовсюду исключили. Рад, что Федотов будет играть

Каменский: нас и так уже отовсюду исключили. Рад, что Федотов будет играть
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на ситуацию с включением российского вратаря Ивана Федотова в заявку на сезон.

«Я рад, что Иван будет играть. Меня радует, что в спортивной части всё разрешилось так, что он будет играть. Что касается юридических вопросов, то я в них не вникал.

Может ли ИИХФ начать вставлять палки в колёса? А какие палки? Нас и так уже отовсюду исключили. Пусть попробуют ещё что-то придумать», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 1 сентября, откроется сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между ЦСКА и «Ак Барсом».

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