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ЦСКА — «Ак Барс». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Иван Федотов начнёт матч с «Ак Барсом» в воротах ЦСКА

Иван Федотов начнёт матч с «Ак Барсом» в воротах ЦСКА
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ак Барса». Сегодня, 1 сентября, откроется сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В воротах ЦСКА матч начнёт Иван Федотов.

ЦСКА:

Федотов (Шарыченков).
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников.
Дыбленко — Диц, Мамин — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Грудинин, Карнаухов, Светлаков — Абрамов;
Янченко, Мингачёв — Панкратов — Полтапов; Макаров.

«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов).
Войнов — Лучевников, Свечников — Сафонов — Радулов;
Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Адамчук — Лямкин, Галиев — Семёнов — Жафяров;
Хенкель — Евсеев, Лукоянов — Кателевский — Дыняк.

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