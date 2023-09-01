Бывший секретарь ИИХФ назвал главную цель санкций организации в отношении ЦСКА и Федотова

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в «Твиттере» рассказал, какую цель преследует ИИХФ в ситуации с российским голкипером Иваном Федотовым.
«ИИХФ 14 августа ввела санкции против Ивана Федотова и наложила годовой запрет на международные трансферы игроков московского ЦСКА. Целью санкций Международной федерации хоккея является заставить ЦСКА отпустить его и вернуться в «Филадельфию», — говорится в сообщении.
Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.
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