Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нечасто такое встретишь». Квартальнов прокомментировал рекордную победу минского «Динамо»

«Нечасто такое встретишь». Квартальнов прокомментировал рекордную победу минского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу в матче регулярного чемпионата с «Витязем». Белорусская команда обыграла подмосковный клуб со счётом 7:0. Эта победа стала рекордной для «Динамо» в истории в рамках Континентальной хоккейной лиги, побив достижение трёхлетней давности. Трижды минчане забросили в меньшинстве.

«Мы довольны результатом, много голов забили. Потренировали, конечно, меньшинство. Удачно получилось, где-то соперники обрезались, и получилось так, что забили. Нечасто такое встретишь, но в хоккее всё бывает», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0 (1:0, 4:0, 2:0).

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» всухую разгромило «Витязь» — 7:0, трижды забив в меньшинстве
Минское «Динамо» побило клубный рекорд, одержав самую крупную победу в истории в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android