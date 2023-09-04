«Нечасто такое встретишь». Квартальнов прокомментировал рекордную победу минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу в матче регулярного чемпионата с «Витязем». Белорусская команда обыграла подмосковный клуб со счётом 7:0. Эта победа стала рекордной для «Динамо» в истории в рамках Континентальной хоккейной лиги, побив достижение трёхлетней давности. Трижды минчане забросили в меньшинстве.

«Мы довольны результатом, много голов забили. Потренировали, конечно, меньшинство. Удачно получилось, где-то соперники обрезались, и получилось так, что забили. Нечасто такое встретишь, но в хоккее всё бывает», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0 (1:0, 4:0, 2:0).