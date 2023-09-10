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Куньлунь Ред Стар — ЦСКА. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Иван Федотов проведёт свой третий матч в стартовом составе ЦСКА в игре с «Куньлунем»

Иван Федотов проведёт свой третий матч в стартовом составе ЦСКА в игре с «Куньлунем»
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Вратарь ЦСКА Иван Федотов проведёт свой третий матч в стартовом составе армейцев. Голкипер заявлен первым вратарём на предстоящий матч с «Куньлунем». Матч пройдёт сегодня и начнётся в 16:00 мск.

Состав ЦСКА:

Федотов (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Мамин — Карнаухов — Плотников;
Дыбленко — Диц, Окулов — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Брютов, Юртайкин — Светлаков — Абрамов;
Янченко, Мингачёв — Панкратов — Долженков; Ибрагимов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, голкипер провёл уже два матча в стартовом составе ЦСКА. В первом матче нового сезона-2023/2024 КХЛ Федотов пропустил пять шайб от «Ак Барса» (2:5). В предыдущем гостевом матче с «Нефтехимиком» голкипер в концовке матча пропустил единственную шайбу, но помог ЦСКА победить со счётом 5:1.

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