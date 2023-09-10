Иван Федотов проведёт свой третий матч в стартовом составе ЦСКА в игре с «Куньлунем»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов проведёт свой третий матч в стартовом составе армейцев. Голкипер заявлен первым вратарём на предстоящий матч с «Куньлунем». Матч пройдёт сегодня и начнётся в 16:00 мск.

Состав ЦСКА:

Федотов (Шарыченков);

Классон — Нестеров, Мамин — Карнаухов — Плотников;

Дыбленко — Диц, Окулов — Соркин — Григоренко;

Провольнев — Брютов, Юртайкин — Светлаков — Абрамов;

Янченко, Мингачёв — Панкратов — Долженков; Ибрагимов.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, голкипер провёл уже два матча в стартовом составе ЦСКА. В первом матче нового сезона-2023/2024 КХЛ Федотов пропустил пять шайб от «Ак Барса» (2:5). В предыдущем гостевом матче с «Нефтехимиком» голкипер в концовке матча пропустил единственную шайбу, но помог ЦСКА победить со счётом 5:1.