Майоров — о Федотове: руководители ЦСКА и КХЛ не понимают, что можно, а чего нельзя

Легендарный советский хоккеист Борис Майоров оценил комментарий главы ИИХФ Люка Тардифа о дальнейших санкциях к ФХР, ЦСКА и Ивану Федотову из-за игры голкипера в КХЛ.

«При теперешней ситуации от Международной федерации можно ждать всё что угодно. Мы же бесправные люди, мы в обсуждениях этих не участвуем, они принимают такое решение, какое считают справедливым, а если так разобраться, какое им больше нравится. Я считаю, что на первом этапе сразу надо было договариваться с «Филадельфией», убеждать её, что Федотов не готов сейчас играть в НХЛ, мол, давайте мы его подготовим, пусть годик он у нас играет, и потом забирайте. Надо было в первую очередь разговаривать с ними, не знаю, почему это не получилось, может быть, слишком амбициозными оказались руководители ЦСКА. Есмантович ведёт себя не как вдумчивый такой руководитель. Может быть, он и не знаком с Тардифом, но уж точно знает, что это президент Международной федерации.

Ввязали сюда нашу Генеральную прокуратуру, причём здесь она, я так и не понял. Конечно, надо защищать своих, конечно, мы должны вставать в том или ином случае на сторону ЦСКА, помогать своим, но надо же разобраться, в конце концов, что можно, а чего нельзя. Думаю, что армейцы не очень к этому стремились, ну и КХЛ тоже.

Для меня совершенно чётко вырисовывается два аспекта. Первый — это то, что мы не сумели договориться с «Филадельфией», или не сумели, или не хотели, это знают только руководители ЦСКА, и второе — что сюда ввязалась Международная федерация. «Филадельфия» не является её членом, НХЛ не является членом федерации. Что они сюда обратились? Они сделали это по одной простой причине. Тардиф — это франкоканадец, отсюда, наверное, всё и исходило. Я даже не уверен, вправе ли Международная федерация наказывать Федотова, клуб ЦСКА и Федерацию хоккея России. Надо было дать возможность разобраться клубам между собой, потому что НХЛ и российские клубы работают друг с другом напрямую, минуя Международную федерацию, и ИИХФ к контрактам, которые заключают хоккеисты с НХЛ, не имеет никакого отношения», — сказал Майоров в интервью «ВсёПроСпорт».

Ранее журналист The Hockey Writers Энтони Трюдо поделился мыслями о ситуации с контрактом российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова и санкциях ИИХФ.