Третьяк не связывает неудачный старт ЦСКА в сезоне с делом Федотова

Глава Федерации хоккея России и трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк рассказал, что дело голкипера Ивана Федотова не влияет на игру ЦСКА в регулярке КХЛ.

«Влияет ли дело Федотова на игру ЦСКА? Думаю, что нет. Если ЦСКА забрасывает одну шайбу, то при чём тут вратарь? Вратарь имеет право на ошибку, я в своё время имел право даже на две ошибки, потому что я знал, что Валерий Харламов и Борис Михайлов точно забросят три шайбы. Поэтому надо забивать, тогда и легче играть станет.

Думаю, что всё встанет на свои места, потому что ЦСКА и СКА — клубы, у которых есть опыт и прекрасный состав. Сейчас трудно оценивать каждую команду. Но зато есть интерес, тот же клуб «Сочи» сейчас набрал чуть ли не больше очков, чем за весь сезон. Мы желаем ЦСКА и СКА — тоже армейскому клубу — найти свою игру. Думаю, они исправят ошибки и восстановят своё мастерство и своё положение в турнирной таблице. Они остаются фаворитами, по составу они одни из сильнейших команд», — цитирует Третьяка ТАСС.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что решение Международной федерации хоккея в отношении контракта голкипера Ивана Федотова «ангажированное в пользу НХЛ».