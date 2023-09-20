Третьяк не связывает неудачный старт ЦСКА в сезоне с делом Федотова

Глава Федерации хоккея России и трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк рассказал, что дело голкипера Ивана Федотова не влияет на игру ЦСКА в регулярке КХЛ.
«Влияет ли дело Федотова на игру ЦСКА? Думаю, что нет. Если ЦСКА забрасывает одну шайбу, то при чём тут вратарь? Вратарь имеет право на ошибку, я в своё время имел право даже на две ошибки, потому что я знал, что Валерий Харламов и Борис Михайлов точно забросят три шайбы. Поэтому надо забивать, тогда и легче играть станет.
Думаю, что всё встанет на свои места, потому что ЦСКА и СКА — клубы, у которых есть опыт и прекрасный состав. Сейчас трудно оценивать каждую команду. Но зато есть интерес, тот же клуб «Сочи» сейчас набрал чуть ли не больше очков, чем за весь сезон. Мы желаем ЦСКА и СКА — тоже армейскому клубу — найти свою игру. Думаю, они исправят ошибки и восстановят своё мастерство и своё положение в турнирной таблице. Они остаются фаворитами, по составу они одни из сильнейших команд», — цитирует Третьяка ТАСС.
Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что решение Международной федерации хоккея в отношении контракта голкипера Ивана Федотова «ангажированное в пользу НХЛ».
- 20 сентября 2023
-
18:46
-
18:34
-
18:23
-
18:17
-
18:07
-
18:04
-
17:48
-
17:30
-
17:20
-
17:11
-
17:03
-
16:45
-
16:36
-
16:24
-
16:15
-
16:00
-
15:20
-
15:14
-
14:54
-
14:52
-
14:35
-
14:19
-
14:09
-
14:04
-
13:30
-
13:28
-
12:42
-
12:28
-
12:21
-
11:46
-
11:42
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:27