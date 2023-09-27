Матч «Сибири» со СКА посетили 10 489 болельщиков. Это новый рекорд «Сибирь-Арены»
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В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Встречу посетили 10 489 болельщиков. Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, данное количество зрителей — это новый рекорд «Сибирь-Арены». Напомним, текущая вместимость арены составляет 10 587 зрителей.
После поражения от армейцев подопечные Дэвида Немировски занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» после 11 матчей набрала 13 очков.
В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом» 30 сентября. Армейцы отправятся в гости к «Сочи» 2 октября.
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