Кудашов: удачу и судьбу никогда нельзя искушать. «Динамо» много раз обжигалось

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (6:0).

«Оставался сосредоточен до последней минуты, несмотря на 6:0? Вы знаете, удачу и судьбу никогда нельзя искушать. Если один раз дашь слабину, то в ответ всегда прилетает. Мы уже очень много раз обжигались. Если помните, в прошлом году у нас была игра с «Трактором». Да, не такой был счёт, но похожий. Да и бывало у нас, что ведёшь с нормальным счётом, но только позволяешь себе, и на следующей игре всё аукается. Поэтому стараемся всё контролировать и учиться на своих ошибках.

Продолжал держать лидеров на большинстве даже при крупном счёте, а один тренер в такой ситуации говорил, что не надо унижать соперника? С одной стороны, я тоже всё это понимаю. Но с другой – игра была такая. У нас есть опыт таких игр, когда мы ведём в счёте и потом где-то начинаем валять дурака и с прохладцей относиться к игре и к своим моментам. Мы обостряем игру, и в первую очередь не хотелось подобного. Второе – у нас есть две бригады для игры «пять на три». И просто выйти другими – нет необходимости. Тогда надо готовить другие варианты. Поэтому не стали ничего выдумывать. У игроков есть конкретный функционал, и они его выполняют.

Игра в обороне улучшилась? Во-первых, конечно, мы всё подвинтили, но на тренировках ничего подвинтить не получается, потому что они носят поддерживающий и восстановительный характер. В основном на разборах, на анализе и на собраниях. Да, была у нас проблема, причём началась в зоне атаки, где мы неправильно играли, и поэтому получали голы в свои ворота», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.