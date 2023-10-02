Седрик Пакетт рассказал, что его бесило во время игры в КХЛ за минское «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал, что ему не нравилось во время игры в КХЛ за минское «Динамо».

«В «Тампе» вообще паркуешь машину прямо у самолёта и поднимаешься на борт. Только на выездах в Канаду надо ещё таможню пройти. Конечно, этот аспект отличается, но в НХЛ в это вложено много денег. И еда в самолётах великолепная, и обслуживание, как в первом классе. Всё на совершенно другом уровне, но и тут тоже хорошо.

В России иногда приходиться ждать в аэропорту. В прошлом году в Минске нам ещё всегда надо было проходить таможню, это неудобно. Здесь выезды проще. В прошлом году бывало, что бесило, когда постоянно проходишь таможню. Для легионеров это занимает очень много времени. Некоторые дни получались очень длинными и выматывающими, но в этом году в России всё уже проще», – сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате» завтра, 3 октября в 12:00 мск.