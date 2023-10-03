Пакетт: не вижу больших различий между Россией и Беларусью. Язык один, еда похожая

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт, весь прошлый сезон отыгравший в составе минских динамовцев, поделился мнением о различиях между Россией и Беларусью. Сезон-2023/2024 для форварда всего второй в Континентальной хоккейной лиге.

«Если честно, не вижу больших различий (улыбается) между Россией и Беларусью. Язык один, еда очень похожая. В ресторане белорусской кухни я бывал, но русскую кухню ещё не пробовал. Может, какие-то различия и есть, но я их не заметил», — сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл 12 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности пять очков.