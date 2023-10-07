«Торпедо» нанесло всего 22 броска в матче с «Динамо», каждый третий стал голевым

«Торпедо» в матче с московским «Динамо» нанесло всего 22 броска по воротам соперника. При этом нижегородцы забили семь голов. Таким образом, в среднем каждый третий бросок «Торпедо» стал голевым.

В первом периоде подопечные Игоря Ларионова нанесли восемь бросков, распечатав ворота бело-голубых. Во втором игровом отрезке «Торпедо» забило шесть голов после 13 бросков. В третьем периоде нижегородцы всего раз побеспокоили вратаря москвичей.

«Динамо», в свою очередь, нанесло 25 бросков и забило один гол.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1 (1:0, 6:1, 0:0).