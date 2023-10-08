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«Продолжение следует». «Металлург» отреагировал на крупное поражение от «Салавата Юлаева»

«Продолжение следует». «Металлург» отреагировал на крупное поражение от «Салавата Юлаева»
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Пресс-служба «Металлурга» в своём телеграм-канале отреагировала на крупное поражение от «Салавата Юлаева» забавным видеороликом.

После поражения «Металлург» остался на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 25 результативных баллов. В следующем матче «Металлург» сыграет с «Авангардом» в гостях 11 октября. «Салават Юлаев» примет дома «Автомобилист» 10 октября.

Напомним, в Магнитогорске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:2.

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после крупного поражения от «Салавата Юлаева» (2:6) поделился ожиданиями от выездной серии клуба.

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