Гальченюк: поймали кураж после 3:0. Можно красиво играть, ворота уберут, а мы и не заметим

Нападающий СКА Алекс Гальченюк прокомментировал крупную победу команды в матче с «Куньлунем». Армейцы обыграли китайскую команду со счётом 6:2.

«После 3:0 поймали кураж? Да. В целом хорошо играли, двигались. Играли в красивый хоккей. Хотели довести до верного гола не просто так. Можно красиво играть, ворота уберут, а мы и не заметим. Хорошо, что реализовали свои моменты», — сказал Гальченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).