Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гальченюк: поймали кураж после 3:0. Можно красиво играть, ворота уберут, а мы и не заметим

Гальченюк: поймали кураж после 3:0. Можно красиво играть, ворота уберут, а мы и не заметим
Комментарии

Нападающий СКА Алекс Гальченюк прокомментировал крупную победу команды в матче с «Куньлунем». Армейцы обыграли китайскую команду со счётом 6:2.

«После 3:0 поймали кураж? Да. В целом хорошо играли, двигались. Играли в красивый хоккей. Хотели довести до верного гола не просто так. Можно красиво играть, ворота уберут, а мы и не заметим. Хорошо, что реализовали свои моменты», — сказал Гальченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).

Материалы по теме
СКА одержал вторую победу подряд, обыграв «Куньлунь». Армейцы вернулись в зону плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android