«А как вы думаете?» Роман Ротенберг резко ответил на вопрос журналиста после победы СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг резко ответил на вопрос журналиста после крупной победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар».
«- Вопрос такой. В конце, когда был двойной малый штраф, вроде бы и счёт был крупный… Зачем взяли тайм-аут, можно узнать?
— А как вы думаете, зачем взяли? Вы как считаете?
— Не могли реализовать, наверное, да?
— Вы видели, что там было четыре минуты. Мы играли в две спецбригады большинства. Им надо было восстановиться. Смотрели по ситуации. Дали им отдохнуть. Главное — чтобы не было травм. Потому что, когда четыре минуты подряд играют две спецбригады, сами понимаете, это большая нагрузка для команды», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
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