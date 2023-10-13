Экс-игрок ЦСКА: такое ощущение, что Федотов ещё не вернулся из армии на лёд

Бывший игрок ЦСКА, трёхкратный чемпион СССР Сергей Глазов оценил выступление голкипера ЦСКА Ивана Федотова в сезоне-2023/2024 КХЛ. Голкипер пропустил прошлый сезон из-за службы в армии РФ.

«Конечно, с Иваном что-то происходит, это заметно. Парень ещё молодой, способный. У нас по молодости тоже всё было: и кризисы, и приключения, и в армию нас забирали. Такое ощущение, что Иван ещё не вернулся из армии на лёд. Мне даже ветераны некоторые говорят, когда мы обсуждаем матчи с ЦСКА: «Он что там, подводные лодки, авианосцы видит вместо шайбы?» Человек год не играл. Но тогда надо его подготовить, а потом уже выпускать играть за ЦСКА. Ну, шайбу поймать не может, такого с ним не было, когда команда в позапрошлом сезоне выиграла Кубок Гагарина.

Может, тренеры думают, что он такой же, как раньше? Иван – надёжный вратарь, талантливый. Но сейчас играет с такими ошибками, что их трудно объяснить. Игроки из-за этого нервничают, не чувствуют надёжности за спиной. Почему мы в Третьяка всегда верили, когда он был в воротах? Он никогда нас не подводил, никогда! Всегда на ногах, всё ловит, всё видит. Нам было легче забивать впереди и обороняться сзади. На воротах был надёжный страж. Федотов пропускает лёгкие шайбы, а когда такое происходит, у партнёров опускаются руки», — цитирует Глазова «РБ Спорт».

В текущем сезоне КХЛ Федотов провёл за армейский клуб 11 матчей, в которых пропустил 24 гола. Иван занимает 24-е место среди голкиперов лиги по проценту отражённых бросков (90,9%).