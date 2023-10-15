Форвард «Северстали»: многие говорили, что именно Козырев был создателем игры «Торпедо»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал о работе с главным тренером череповецкого клуба Андреем Козыревым, который в прошлом сезоне был помощником в «Торпедо».

«Многие отмечали в прошлом году нижегородскую команду, как настоящее открытие, а хоккеисты признавались, что хотели бы играть в стиле, подобном «Торпедо»? Там были идеально подобраны игроки под быстрый стиль. Мне не удалось тогда с ними сыграть, но то, что я видел — было здорово. У нас в команде был Михаил Васильев, который по молодёжке был хорошо знаком с Ларионовым. И уже по молодёжке мы старались тоже так играть. Идентичный рисунок игры не всегда получался, но повторюсь, что в «Торпедо» тренерский штаб подобрал идеальные сочетания.

Я читал о том, что многие говорили, что именно Козырев был создателем той игры «Торпедо». Мне, конечно же, хотелось попробовать — как это. В то же время я понимал, что я хочу играть в КХЛ, неважно в какой системе. Я рад, что попал именно сюда, где развивают молодых и играют в такой хоккей, который нравится и болельщикам, и игрокам. Хоккеисты получают максимальное удовольствие от игры.

Андрей Леонидович [Козырев] всегда позитивный, всегда улыбается. Спрашивает о том, как дела и выспался ли ты? Не скажу, что он мягкий. В меру строгий, может найти спокойный подход. Если ошибаешься, то он скажет: «Да, ты совершил ошибку, но ты знаешь, как её исправить». Сильный тренер. Мне хотелось поработать с ним», — сказал Аймурзин в интервью AllHockey.

В текущем сезоне Аймурзин сыграл 16 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.