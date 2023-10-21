Овечкин — лучший действующий игрок по количеству очков и голов в матчах с «Монреалем»

В ночь с 21 на 22 октября «Вашингтон Кэпиталз» в гостях сыграет с «Монреаль Канадиенс».

Как отмечает пресс-служба «столичных», капитан команды Александр Овечкин подходит ко встрече с «Хабс» с 64 результативными баллами в очных противостояниях. Российский нападающий «Вашингтона» забросил 37 шайб и отдал 27 результативных передач в матчах с «Монреалем». По количеству очков и голов во встречах с «Канадиенс» Овечкин является лучшим среди всех действующих хоккеистов.

Всего россиянин сыграл 55 матчей с «Хабс».

Напомним, в ночь с 21 на 22 октября «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет «Кэпиталз» на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Встреча стартует в 2:00 мск.