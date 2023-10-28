Михаил Сергачёв выложил фото с женой в стиле 1990-х и сделал из него ряд мемов

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв в своих социальных сетях выложил фото в преддверии Хэллоуина. На фотографии хоккеист со своей женой Елизаветой.

Сергачёв сделал фото в стиле 1990-х, подписав пост: «Михаил и Лиза. 1995».

Фото: Социальные сети Михаила Сергачёва

Кроме того, хоккеист показал ряд фотографий, которые обыгрывают его образ, сделав из него мемы.

Фото: Социальные сети Михаила Сергачёва

Фото: Социальные сети Михаила Сергачёва

Фото: Социальные сети Михаила Сергачёва

Фото: Социальные сети Михаила Сергачёва

Фото: Социальные сети Михаила Сергачёва

Напомним, Хэллоуин в 2023 году будет отмечаться в ночь с 31 октября на 1 ноября — накануне Дня Всех Святых.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в восьми встречах, в которых ещё не забросил ни одной шайбы, но отдал пять результативных передач, суммарно записав на свой счёт пять очков при общем показателе полезности «-6».