«Питтсбург Пингвинз» выразил соболезнования в связи со смертью Джонсона

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» выразила соболезнования в связи с трагической гибелью хоккеиста Адама Джонсона от пореза шеи коньком во время хоккейного матча.

«Питтсбург Пингвинз» присоединяется ко всему хоккейному миру в трауре в связи со смертью Адама Джонсона, чья жизнь трагически оборвалась слишком рано.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Адама, а также всем бывшим и нынешним товарищам Адама по команде и тренерам. Адам всегда будет частью семьи «Пингвинз». Для нас было честью наблюдать, как он воплощает свою мечту играть в Национальной хоккейной лиге», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, сегодня экс-форвард НХЛ получил страшный порез горла коньком во время матча чемпионата Англии. Форвард потерял сознание на льду, заливая площадку кровью. Сообщается, что после этого Джонсон скончался в больнице.