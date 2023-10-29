Тренер «Куньлуня» Игнатьев: сказал ребятам, что 0:2 для нас нормально, 0:3 — уже перебор

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев рассказал о поражении от «Трактора» (2:5) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мы знали, что игра начнётся на таких высоких скоростях, знали, что Челябинск играет именно так, но почему-то оказались к этому не готовы. В первом периоде мы опаздывали абсолютно везде, были медленными, проигрывали все стыки, всю борьбу, все шайбы. Счёт был на табло – 0:3. Во втором периоде «Трактор» немножко сбавил скорости, а мы чуть-чуть добавили, и всё это подравнялось – мы начали в хоккей играть, смогли какие-то моменты создать и гол забили. Третий период складывался неплохо до того времени, как мы пропустили четвёртый гол. После него, к сожалению, игра в принципе была закончена. В очередной раз отмечу огромное количество удалений, ничем не обоснованных. Тяжело выигрывать с таким количеством нарушений.

Что говорил во время тайм-аута? Сказал, что прошло две минуты, а мы поставили себя в комфортную ситуацию – 0:2 для нас это нормально. Мы начинаем с 0:2, наверное, уже 14-ю игру. Сказал, что теперь можно начинать играть. Но потом 0:3 уже был перебор. Это для нас уже некомфортно, такие высоты мы ещё не брали», — цитирует Игнатьева сайт КХЛ.