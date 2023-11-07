В «Спартаке» отреагировали на эмоциональную победу над СКА с голом на последней секунде

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский прокомментировал эмоциональную победу в матче со СКА. Москвичи забили победный гол на последней секунде встречи.

«Таков хоккей. Произошедшее накануне лишний раз говорит нам о том, что играть нужно все 60 минут, от первой и до последней секунды. Хоккей не терпит даже малейших расслаблений. Игра получилась интересная, обе команды заслуженно выдали классный и эмоциональный матч, а для спартаковских болельщиков получился хороший финал.

Вот она, цена выигранного вбрасывания в чужой зоне. Вообще все вбрасывания дают преимущество команде, которая умеет их выигрывать. Инициатива переходит именно к ней. Это очень важный компонент игры. «Спартак» радует, СКА тоже хорошо играл. Но хоккей наказывает буквально за секунду, вчера все в этом убедились. В «Спартаке» все молодцы: тренеры, ребята, атмосфера в коллективе отличная. Болельщик пошёл на трибуны, для зрителей всё это и происходит», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.