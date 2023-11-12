Обладатель Кубка Гагарина Максим Гончаров объявил о завершении карьеры

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда», обладатель золотых медалей чемпионата мира U18 Максим Гончаров объявил о завершении игровой карьеры.

«Дорогой мой друг, вот и настал тот момент, когда мне пора сказать тебе спасибо!

Спасибо тебе за эти 30 лет невероятного пути, который мы прошли вместе. Спасибо тебе за то, каким я стал человеком. За те невероятные моменты, взлёты и падения, радость и горечь поражений. Ты научил меня многим вещам, таким как честь, сила и мужество, а главное, верить в себя, несмотря ни на что. Тот маленький, четырёхлетний мальчик и представить себе не мог, чем обернётся это увлечение и в какое невероятное приключение оно превратится! И я безумно рад, что стал маленькой частичкой твоей жизни! Это будет со мной до конца моих дней!

Я был всегда честен перед тобой, я отдал тебе своё сердце, отдавал все свои силы и эмоции на протяжении всего этого времени! Что-то получилось, что-то нет, но это мой путь, которым я горжусь. Мои дети не увидят, как я играю в хоккей, но я передам им те качества, которым ты меня научил! Я обещаю всегда быть рядом и делать тебя лучше. Мы не прощаемся, мой дорогой друг! Спасибо тебе за всё! С любовью, твой Гоча», — написал Гончаров на своей странице в социальной сети.