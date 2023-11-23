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18-летний канадец забил первый гол в НХЛ броском из-под ноги в ворота «Вашингтона»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).

18-летний нападающий «Баффало» Зак Бенсон отметился великолепным по красоте голом в середине первого периода. Канадец оказался с глазу на глаз перед вратарём «Кэпиталз» Дарси Кемпером и, проведя клюшку у себя между ног, броском из-под ноги поразил ближнюю девятку ворот «Вашингтона».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Бенсона этот гол стал дебютным в НХЛ. В девяти матчах текущего сезона нападающий отметился заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами. Бенсон был выбран «Баффало» под 13-м номером на прошлом драфте НХЛ.