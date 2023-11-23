Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

18-летний канадец забил первый гол в НХЛ броском из-под ноги в ворота «Вашингтона»

18-летний канадец забил первый гол в НХЛ броском из-под ноги в ворота «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).

18-летний нападающий «Баффало» Зак Бенсон отметился великолепным по красоте голом в середине первого периода. Канадец оказался с глазу на глаз перед вратарём «Кэпиталз» Дарси Кемпером и, проведя клюшку у себя между ног, броском из-под ноги поразил ближнюю девятку ворот «Вашингтона».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Бенсона этот гол стал дебютным в НХЛ. В девяти матчах текущего сезона нападающий отметился заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами. Бенсон был выбран «Баффало» под 13-м номером на прошлом драфте НХЛ.

Материалы по теме
Внезапный русский гол разбудил «Вашингтон»! А ведь Алексеев был на волоске от ошибки
Видео
Внезапный русский гол разбудил «Вашингтон»! А ведь Алексеев был на волоске от ошибки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android