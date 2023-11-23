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Овечкин эффектно впечатал в борт форварда «Баффало» возле скамейки «Вашингтона»

Овечкин эффектно впечатал в борт форварда «Баффало» возле скамейки «Вашингтона»
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).

В конце третьего периода при счёте 3:2 в пользу гостей капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл мощный силовой приём против нападающего «Баффало» Тайсона Джоста. Россиянин впечатал в борт оппонента напротив скамейки запасных «Кэпиталз». Хоккеисты «Вашингтона», сидевшие на лавке, съёжились, ожидая мощного удара.

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Отметим, что через несколько минут «Вашингтону» удалось сравнять счёт и вырвать победу в овертайме. Напомним, подопечные Спенсера Карбери впервые в текущей регулярке смогли выиграть пять матчей подряд. На этом отрезке «Кэпиталз» последовательно переиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), «Вегас Голден Найтс» (3:0), «Коламбус Блю Джекетс» (4:3) и теперь «Баффало».

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