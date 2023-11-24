Овечкин обошёл легенду НХЛ Джереми Рёника по количеству матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошёл легенду НХЛ Джереми Рёника по количеству матчей в регулярных чемпионатах лиги.

Капитан «столичных» вышел на лёд против «Эдмонтон Ойлерз». Эта встреча стала для него 1364-й в карьере. Благодаря этому Овечкин обогнал Рёника (1363) и вышел на единоличное 51-е место в истории Национальной хоккейной лиги. Выше располагается Эрик Стаал, на счету которого 1365 матчей в НХЛ.

Лидером является Патрик Марло, проведший 1779 встреч в регулярных чемпионатах. Среди действующих игроков первое место занимает Райан Сутер, который сыграл 1380 матчей. Овечкин — второй.

Отметим, что «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вашингтон» — «Эдмонтон».