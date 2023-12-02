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Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков станет игроком «Нефтехимика»

Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков станет игроком «Нефтехимика»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков будет обменян в «Нефтехимик».

Ранее хоккейное агентство Winners Hockey Agency сообщило, что 25-летнего форварда обменяют в другой клуб, выступающий в Восточной конференции.

Напомним, Ураков всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге проводит в «Торпедо». За нижегородский клуб нападающий выступает с сезона-2016/2017. В текущем регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 15 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, суммарно записав на свой счёт четыре очка при общем показателе полезности «-2». За всю карьеру в КХЛ Кирилл провёл 357 матчей, в которых набрал 68 (28+40) результативных баллов.

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