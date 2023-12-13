Шестёркин — журналисту о своей текущей форме: не знаю, что тебе сказать. Извини

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после крупного поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7) не смог ответить на вопрос на своём нынешнем состоянии.

«Как я сейчас отношусь к своей игре? Я не знаю, что тебе сказать, извини», — передаёт содержание диалога с Шестёркиным журналистка Молли Уолкер. Как отмечает Уолкер, перед ответом на вопрос Шестёркин глубоко вздохнул.

В сегодняшней встрече российский вратарь отразил 23 броска из 29, а ещё один гол был забит в пустые ворота. Этот матч стал для Игоря третьим подряд, в котором он пропустил как минимум четыре гола. До этого российский вратарь пропустил пять шайб в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:6) и четыре шайбы во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (0:4).