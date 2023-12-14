Молодёжная сборная Казахстана вышла в элитный дивизион чемпионата мира

Молодёжная сборная Казахстана досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира.

Национальная команда одержала победы над сборными Франции, Дании, Японии и Венгрии. В заключительной встрече подопечные Сергея Старыгина сыграют с Австрией, и даже в случае поражения и равенства очков с Францией завершат турнир в Будапеште с золотыми медалями.

Последний раз сборная Казахстана выступала в элитном дивизиона молодёжного чемпионата мира в 2020 году, где вылетела от Германии по итогам трёх встреч.

Сборная Казахстана гарантировала себе первое место в турнирной таблице в группе «А» первого дивизиона и сыграет на мировом первенстве в Канаде с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.