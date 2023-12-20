Хоккейный агент предположил, может ли «Ванкувер» обменять Кузьменко

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался относительно вероятного обмена российского форварда «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко в «Вашингтон Кэпиталз».

«Ситуация с Кузьменко в «Ванкувере» неоднозначная. Необходимо находиться внутри клуба, чтобы полностью понимать всё развитие событий. Может быть такое, что тренеру не нравится игра хоккеиста, те вещи и задания, которые он должен выполнять. Кузьменко – это достаточно известный хоккеист на рынке на сегодняшний день. Мы видим прошлые сезоны, в которых Андрей показывал великолепную и продуктивную игру. Спрос на него есть, поэтому если нашла коса на камень в отношениях между тренером и хоккеистом, то сейчас самое время поменять Кузьменко в другой клуб. Но что может получить «Ванкувер» — большой вопрос. Команда достаточно хорошо укомплектована, у неё есть определённый запас игроков. Но это уже второй вопрос. Могут быть даны выборы на драфте, компенсация за игрока может быть совершенно разной», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.