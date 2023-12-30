Ротенберг налил шампанского журналистам на пресс-конференции после игры с «Автомобилистом»

42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий санкт-петербургский СКА, выступил с речью в честь приближающегося Нового года на пресс-конференции после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:0).

«Всех с наступающим, хочу пожелать, чтобы в новом году мы все вместе добились побед, хочу пожелать всем здоровья, семейного благополучия. Когда мы работаем в унисон, у нас всё получается», — сказал Ротенберг с бокалом шампанского в руке.

После того как Ротенберг закончил свою речь, он взял несколько бокалов и налил в них шампанское, передав их журналистам.

Видео доступно на YouTube-канале СКА.

Подопечные Романа Ротенберга, набрав 61 очко в 45 матчах, занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующий календарный год СКА начнёт домашним матчем с «Витязем» (3 января, начало – в 17:00 мск).