Андрей Миронов высказался о своём легендарном достижении в истории московского «Динамо»

29-летний российский защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал выход на второе место в клубной истории по количеству проведённых матчей.

«Я вышел на второе место в истории клуба по сыгранным матчам, догнав мировую легенду самого Валерия Васильева? Прекрасные эмоции. Для меня это большая честь, тем более что Валерий Иванович – это легенда! Просто нет слов. Только огромная благодарность клубу, болельщикам и ребятам, которые на протяжении всех этих лет мне помогали это делать.

Осознаю ли, что меньше, чем через 30 матчей навсегда войду в историю клуба? Давайте подождём эти 30 матчей, потому что я не засматриваюсь. Главное – это как можно выше забраться и плей-офф. А по матчам тут уже, как карта ляжет», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Миронов всю свою карьеру в КХЛ проводит в составе московского «Динамо». На его счету уже 615 матчей, в которых ему удалось набрать 163 (41+122) очка при показателе полезности «+48».