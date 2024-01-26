Агент НХЛ, работающий с российскими игроками, уходит в другую компанию

Как стало известно «Чемпионату», агент НХЛ Пол Теофанос, работающий в Северной Америке в том числе с российскими хоккеистами, в ближайшее время перейдёт на работу в агентство CAA. В том числе из-за знания русского языка. Руководителями данной агентской компании являются Джей Пи Барри и Пэт Бриссон.

На данный момент клиентами Теофаноса являются такие российские хоккеисты как Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Семён Варламов, Клим Костин, Кирилл Капризов. Сервис для этих игроков, учитывая все объективные составляющие, однозначно будет ухудшаться. Кроме того, от Теофаноса в агентство CAA недавно ушёл Владимир Тарасенко, отказавшийся работать с Полом Теофаносом после того, как этот агент провалил работу на рынке свободных агентов и не смог сделать российскому нападающему контракт 1 июля 2023 года.