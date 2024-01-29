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СКА — «Локомотив»: кто победит в битве лидеров Запада КХЛ?

СКА — «Локомотив»: кто победит в битве лидеров Запада КХЛ?
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Сегодня, 29 января, в Санкт-Петербурге пройдёт матч лидеров Западной конференции между СКА и ярославским «Локомотивом». Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет заключительная шестая встреча между командами в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ. Текущий счёт личных встреч сезона 3-2 в пользу «Локомотива». На данный момент СКА занимает первое место в таблице Западной конференции КХЛ, а ярославцы расположились на третьей строчке, отставая лишь на одно очко при игре в запасе.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «СКА — «Локомотив»: кто победит в битве лидеров Запада КХЛ?»

«Локомотив» потерпел два поражения подряд. СКА подходит к этой встрече с двухматчевой победной серией.

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