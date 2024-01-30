«Решение политизировано. Это 100%». Ротенберг — о дисквалификации Валиевой

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал вынесенное Спортивным арбитражным судом [CAS] решение о четырёхлетней дисквалификации 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

«На политику мы влиять не можем. Решение политизировано. Это 100%. Я посмотрел по срокам, там дали четыре года дисквалификации, но с 2021 года. Соответственно, там остаётся чуть больше года. Ну, не стоит драматизировать эту ситуацию. Ну, как есть, да. Дальше продолжать работать, не падать духом. Таков наш путь. Это вызов.

Я уверен, что все поддержат Камилу и она сможет выступать на разных шоу. Может тренироваться. Не знаю решения федерации насчёт соревнований, но всё только начинается.

Я думаю, что Камила – одна из самых ярких представителей фигурного катания. Это явление. Она обладает такими качествами, которыми никто не обладает в фигурном катании. Хочу пожелать ей успеха. Держим удар – здесь только так. Уверен, что Камила с этим справится и её все поддержат, и мы её всячески тоже будем поддерживать, как мы можем. Может, в будущем она сможет выступить на новой «СКА Арене». Мы будем только рады», — сказал Ротенберг на опубликованной пресс-конференции на YouTube-канале СКА после встречи с «Локомотивом» (3:0).