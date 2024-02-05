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Нападающий «Ак Барса» Кателевский назвал сильные качества «Сибири» перед очной встречей

Нападающий «Ак Барса» Кателевский назвал сильные качества «Сибири» перед очной встречей
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21-летний российский нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Кателевский высказался о предстоящей домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью».

«Соскучились по домашней арене, играть при своих болельщиках гораздо приятнее. Думаю, что и зрители успели заскучать без хоккея, всегда хочется смотреть матчи вживую. Постараемся порадовать их игрой, сыграть на победу.

«Сибирь» – быстрая команда, которая старается навязать борьбу. Соперник сделал свои выводы после того матча, мы же разберём свои ошибки и хорошо подготовимся.

Моя игра в спецбригаде меньшинства? Это всегда большая ответственность. Нужно стараться избегать удалений, но в то же время больше лезть на ворота, чтобы вынуждать гостей нарушать правила», — приводит слова Кателевского пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Кателевский принял участие в 58 матчах в составе «Ак Барса», отметившись 15 (7+8) результативными действиями при показателе полезности «+13».

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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