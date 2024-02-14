Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вплотную подобрался к личному рекорду, установленному в его дебютном сезоне в НХЛ

Овечкин вплотную подобрался к личному рекорду, установленному в его дебютном сезоне в НХЛ
Александр Овечкин
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (2:2, 0:2, 1:2).

Автором третьей шайбы в составе хозяев стал российский нападающий Александр Овечкин, реализовавший большинство на 50-й минуте. Капитан столичной команды отличился в шестом матче подряд, чего с ним не происходило с декабря 2018 года.

Примечательно, что личный рекорд россиянина по продолжительности голевой серии был установлен им в дебютном сезоне НХЛ — в сезоне-2005/2006 Александр отличился в семи матчах кряду. Это произошло в феврале 2006 года. Спустя 18 лет российский форвард вплотную подобрался к личному рекорду.

Материалы по теме
Александр Овечкин повторил достижение легенды «Бостона» в НХЛ 49-летней давности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android