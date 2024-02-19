Лидерам Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги до конца регулярного чемпионата осталось провести по четыре матча. «Авангард» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. На одно очко от него отстаёт магнитогорский «Металлург» и на три очка — уфимский «Салават Юлаев».

26 февраля в заключительный день регулярки в Магнитогорске состоится матч между «Металлургом» и «Авангардом», который может иметь решающее значение при определении первого места на Востоке.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто выиграет Восточную конференцию КХЛ?»

Напомним, в прошлом сезоне-2022/2023 победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата стал казанский «Ак Барс», набрав 91 очко за 68 матчей.